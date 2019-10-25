Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.522.729.457 1,39 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,80 Akbank 37.076.000.000 0,72 Tüpraş 31.652.986.880 2,46 Bim Mağazalar 29.012.016.000 8,61 Enka İnşaat 28.500.000.000 0,78 Turkcell 28.270.000.000 1,64 İş Bankası (C) 27.089.819.400 0,52 Ereğli Demir Çelik 23.030.000.000 0,80 Ford Otosan 22.668.786.000 5,73 ASELSAN 21.306.600.000 1,88 Türk Telekom 20.300.000.000 2,55 Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,50 İskenderun Demir Çelik 18.241.000.000 1,20 Sabancı Holding 17.853.534.396 0,58 Türk Hava Yolları 16.422.000.000 0,49 Arçelik 12.419.884.408 1,37 Anadolu Efes 11.877.631.576 0,98 Vakıflar Bankası 11.375.000.000 0,39 Tofaş Oto. Fab. 11.000.000.000 3,13

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 985 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)