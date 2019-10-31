Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 997 milyar lira oldu.

31.10.2019 14:24Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 997 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.700.242.3211,40
Garanti Bankası39.060.000.0000,76
Akbank36.348.000.0000,71
Tüpraş31.001.896.9602,41
Enka İnşaat28.650.000.0000,78
Bim Mağazalar28.526.256.0008,46
Turkcell27.434.000.0001,59
İş Bankası (C)26.459.823.6000,50
Ereğli Demir Çelik23.275.000.0000,81
Ford Otosan22.984.605.0004,98
ASELSAN20.964.600.0001,85
Türk Telekom20.230.000.0002,54
Yapı ve Kredi Bank.19.850.570.5170,49
İskenderun Demir Çelik17.777.000.0001,17
Sabancı Holding17.180.201.0990,56
Türk Hava Yolları16.132.200.0000,48
Arçelik12.054.991.1771,34
Anadolu Efes11.498.684.2070,95
Tofaş Oto. Fab.11.330.000.0002,84
Vakıflar Bankası11.100.000.0000,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:46 Aydın Ticaret Borsası
15:44 Sberbank'ın net karı DenizBank satışı nedeniyle düştü
15:38 Merkez Bankası PPK toplantı özeti (2)
15:37 Enerji sektörüne 9 ayda 189 milyar TL nakdi kredi
15:34 Bakan Albayrak Malatya'da ziyaretlerde bulundu
15:32 Akar: Rejim ordusundan 18 kişinin Rusya'ya teslimi için görüşmeler sürüyor
15:27 Sompo Sigorta'nın faaliyet gösterdiği 32 ülke arasında Türkiye birinci oldu
31.10.2019 15:46:23