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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 990 milyar lira olarak hesaplandı.

31.10.2019 18:36Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 990 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding47.497.370.4771,39
Garanti Bankası38.640.000.0000,75
Akbank35.932.000.0000,70
Tüpraş31.177.190.4002,42
Enka İnşaat28.850.000.0000,79
Bim Mağazalar28.732.704.0008,53
Turkcell27.654.000.0001,60
İş Bankası (C)26.099.826.0000,50
Ereğli Demir Çelik22.890.000.0000,80
Ford Otosan22.633.695.0004,90
ASELSAN20.919.000.0001,85
Türk Telekom20.335.000.0002,55
Yapı ve Kredi Bank.19.259.276.9280,48
İskenderun Demir Çelik17.603.000.0001,16
Sabancı Holding16.874.140.5090,55
Türk Hava Yolları16.063.200.0000,48
Arçelik11.973.903.7931,33
Anadolu Efes11.386.184.2070,94
Tofaş Oto. Fab.11.190.000.0002,81
Vakıflar Bankası10.850.000.0000,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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