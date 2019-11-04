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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 999 milyar lira olarak hesaplandı.

04.11.2019 20:16Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 999 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding48.461.011.7361,42
Garanti Bankası39.774.000.0000,77
Akbank36.816.000.0000,71
Tüpraş32.128.783.3602,49
Enka İnşaat29.000.000.0000,79
Bim Mağazalar28.890.576.0008,57
Turkcell27.126.000.0001,56
İş Bankası (C)26.819.821.2000,51
Ford Otosan23.475.879.0005,08
Ereğli Demir Çelik23.415.000.0000,81
Türk Telekom21.665.000.0002,41
ASELSAN21.511.800.0001,90
Yapı ve Kredi Bank.19.935.041.0300,50
İskenderun Demir Çelik18.502.000.0001,22
Sabancı Holding17.098.584.9420,56
Türk Hava Yolları16.325.400.0000,49
Arçelik12.129.321.2801,35
Anadolu Efes11.723.684.2070,96
Tofaş Oto. Fab.11.550.000.0002,90
Vakıflar Bankası11.000.000.0000,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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