Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.337.576.293
|1,48
|Garanti Bankası
|41.034.000.000
|0,80
|Akbank
|38.168.000.000
|0,74
|Tüpraş
|32.404.244.480
|2,52
|Bim Mağazalar
|29.631.360.000
|8,79
|Turkcell
|28.974.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|28.850.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|27.944.813.700
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|25.235.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|24.563.700.000
|5,32
|Türk Telekom
|23.030.000.000
|2,56
|Aselsan
|21.591.600.000
|1,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.779.746.159
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|18.937.000.000
|1,25
|Sabancı Holding
|17.588.281.885
|0,55
|Türk Hava Yolları
|17.470.800.000
|0,47
|Arçelik
|12.534.758.203
|1,39
|Tofaş Oto. Fab.
|12.130.000.000
|3,04
|Anadolu Efes
|11.972.368.418
|1,00
|Vakıflar Bankası
|11.600.000.000
|0,40