Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.667.243.039
|1,49
|Garanti Bankası
|41.076.000.000
|0,80
|Akbank
|38.220.000.000
|0,74
|Tüpraş
|32.203.909.120
|2,51
|Bim Mağazalar
|29.546.352.000
|8,77
|Turkcell
|29.304.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|27.854.814.300
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|25.515.000.000
|0,89
|Ford Otosan
|24.353.154.000
|5,27
|Türk Telekom
|23.240.000.000
|2,59
|Aselsan
|21.671.400.000
|1,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|18.734.000.000
|1,23
|Türk Hava Yolları
|17.677.800.000
|0,47
|Sabancı Holding
|17.608.685.925
|0,55
|Arçelik
|12.548.272.767
|1,39
|Tofaş Oto. Fab.
|12.220.000.000
|3,06
|Anadolu Efes
|11.936.842.102
|0,99
|Vakıflar Bankası
|11.600.000.000
|0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)