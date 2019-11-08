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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.

08.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:58 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.337.576.293 1,48
Garanti Bankası 41.118.000.000 0,80
Akbank 38.168.000.000 0,74
Tüpraş 31.928.448.000 2,49
Bim Mağazalar 28.975.584.000 7,16
Turkcell 28.886.000.000 1,66
Enka İnşaat 28.850.000.000 0,79
İş Bankası (C) 27.674.815.500 0,51
Ereğli Demir Çelik 25.375.000.000 0,88
Ford Otosan 23.721.516.000 5,14
Türk Telekom 23.170.000.000 2,58
Aselsan 21.557.400.000 1,81
Yapı ve Kredi Bank. 20.526.334.620 0,51
İskenderun Demir Çelik 18.734.000.000 1,23
Türk Hava Yolları 17.664.000.000 0,47
Sabancı Holding 17.547.473.807 0,55
Arçelik 12.473.942.664 1,38
Anadolu Efes 12.078.947.365 1,00
Tofaş Oto. Fab. 12.000.000.000 3,01
Vakıflar Bankası 11.700.000.000 0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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