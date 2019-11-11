Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding50.641.884.0591,41
Garanti Bankası41.076.000.0000,80
Akbank38.012.000.0000,74
Tüpraş31.928.448.0002,49
Bim Mağazalar28.975.584.0007,16
Enka İnşaat28.950.000.0000,79
Turkcell28.886.000.0001,66
İş Bankası (C)27.539.816.4000,50
Ereğli Demir Çelik25.200.000.0000,88
Ford Otosan23.721.516.0005,14
Türk Telekom23.170.000.0002,58
Aselsan21.557.400.0001,81
Yapı ve Kredi Bank.20.526.334.6200,51
İskenderun Demir Çelik18.734.000.0001,23
Türk Hava Yolları17.664.000.0000,47
Sabancı Holding17.547.473.8070,55
Arçelik12.473.942.6641,38
Anadolu Efes12.126.315.7861,01
Tofaş Oto. Fab.12.000.000.0003,01
Vakıflar Bankası11.700.000.0000,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:02 "Türkiye'nin turizm trafiği çok hızla artıyor"
15:57 ABD’den Irak’a erken seçim çağrısı
15:56 Budget'tan Red'lilere yüzde 40 indirim
15:55 LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdür'lüğü'ne Berna Akyüz Öğüt atandı
15:47 Makine sektöründen 10 ayda 14.8 milyar dolarlık ihracat
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
10:22 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
10:10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:03:14