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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

12.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:28Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.630.884.2981,44
Garanti Bankası41.370.000.0000,80
Akbank38.792.000.0000,75
Tüpraş32.028.615.6802,49
Turkcell29.414.000.0001,69
Enka İnşaat29.150.000.0000,79
İş Bankası (C)27.944.813.7000,51
Bim Mağazalar27.396.864.0006,77
Ereğli Demir Çelik25.550.000.0000,89
Türk Telekom23.555.000.0002,62
Ford Otosan23.230.242.0005,03
Aselsan21.808.200.0001,83
Yapı ve Kredi Bank.20.948.687.1840,52
Türk Hava Yolları18.547.200.0000,49
İskenderun Demir Çelik18.531.000.0001,22
Sabancı Holding17.894.342.4750,56
Arçelik12.710.447.5361,41
Anadolu Efes12.007.894.7341,00
Tofaş Oto. Fab.12.000.000.0003,01
Vakıflar Bankası11.950.000.0000,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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