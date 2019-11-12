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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.

12.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:50Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding50.464.371.1951,41
Garanti Bankası41.244.000.0000,80
Akbank39.000.000.0000,76
Tüpraş31.652.986.8802,47
Turkcell29.370.000.0001,69
Enka İnşaat29.250.000.0000,79
İş Bankası (C)28.079.812.8000,51
Bim Mağazalar27.457.584.0006,78
Ereğli Demir Çelik25.830.000.0000,90
Türk Telekom24.465.000.0002,72
Ford Otosan23.107.423.5005,00
Aselsan21.728.400.0001,82
Yapı ve Kredi Bank.21.033.157.6970,52
İskenderun Demir Çelik18.618.000.0001,23
Türk Hava Yolları18.409.200.0000,49
Sabancı Holding18.118.786.9070,57
Arçelik12.595.573.7411,40
Vakıflar Bankası12.000.000.0000,39
Anadolu Efes11.984.210.5231,00
Tofaş Oto. Fab.11.880.000.0002,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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