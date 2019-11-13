Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.920.832.844
|1,42
|Garanti Bankası
|41.664.000.000
|0,81
|Akbank
|39.520.000.000
|0,77
|Tüpraş
|31.728.112.640
|2,47
|Turkcell
|29.018.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|28.850.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|28.124.812.500
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.955.488.000
|6,91
|Ereğli Demir Çelik
|25.655.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|24.290.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|23.177.605.500
|5,02
|Aselsan
|21.739.800.000
|1,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|İskenderun Demir Çelik
|18.705.000.000
|1,23
|Türk Hava Yolları
|18.354.000.000
|0,49
|Sabancı Holding
|18.098.382.868
|0,57
|Arçelik
|12.528.000.921
|1,39
|Anadolu Efes
|12.221.052.628
|1,02
|Tofaş Oto. Fab.
|12.050.000.000
|3,02
|Vakıflar Bankası
|12.025.000.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)