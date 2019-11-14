Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

14.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:56Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DD
Koç Holding51.225.140.6101,43
Garanti Bankası41.244.000.0000,80
Akbank39.156.000.0000,76
Tüpraş31.127.106.5602,42
Turkcell28.908.000.0001,66
Enka İnşaat28.900.000.0000,78
İş Bankası (C)28.034.813.1000,51
Bim Mağazalar27.481.872.0006,79
Ereğli Demir Çelik25.340.000.0000,88
Türk Telekom24.500.000.0002,73
Ford Otosan23.230.242.0005,03
Aselsan21.785.400.0001,82
Yapı ve Kredi Bank.21.033.157.6970,52
Türk Hava Yolları19.002.600.0000,51
İskenderun Demir Çelik18.618.000.0001,23
Sabancı Holding17.873.938.4360,56
Arçelik12.642.874.7161,40
Anadolu Efes12.292.105.2601,02
Tofaş Oto. Fab.11.910.000.0002,99
Vakıflar Bankası11.900.000.0000,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:46 Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
16:38 Başkent'te turizm fuarı
16:30 Diyarbakır'da 25 bin kişiye istihdam sağlanacak
16:08 Murat Ertem: "Değişime ayak uydurabilenler ayakta kalacak"
16:13 Design Week Turkey 2019 başladı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
15:57 Kenzül arş duası nedir? Kenzül arş duası fazileti ve Kenzül arş duası Arapça okunuşu nedir?
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14.11.2019 16:49:17