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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.

14.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:58Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding51.123.704.6881,42
Garanti Bankası40.908.000.0000,79
Akbank39.208.000.0000,76
Tüpraş30.901.729.2802,41
Enka İnşaat29.000.000.0000,79
Turkcell28.798.000.0001,66
İş Bankası (C)27.764.814.9000,51
Bim Mağazalar27.324.000.0006,75
Ereğli Demir Çelik25.340.000.0000,88
Türk Telekom24.325.000.0002,71
Ford Otosan23.493.424.5005,09
Aselsan21.614.400.0001,81
Yapı ve Kredi Bank.21.117.628.2100,53
Türk Hava Yolları18.781.800.0000,50
İskenderun Demir Çelik18.531.000.0001,22
Sabancı Holding17.833.130.3570,56
Arçelik12.642.874.7161,40
Anadolu Efes12.280.263.1551,02
Tofaş Oto. Fab.11.930.000.0002,99
Vakıflar Bankası11.725.000.0000,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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