Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 43 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.797.397.401
|1,52
|Garanti Bankası
|42.588.000.000
|0,83
|Akbank
|40.352.000.000
|0,78
|Tüpraş
|31.001.896.960
|2,41
|Turkcell
|29.458.000.000
|1,70
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|İş Bankası (C)
|28.709.808.600
|0,53
|Bim Mağazalar
|27.846.192.000
|6,88
|Ereğli Demir Çelik
|26.320.000.000
|0,92
|Türk Telekom
|24.640.000.000
|2,74
|Ford Otosan
|23.949.607.500
|5,19
|ASELSAN
|21.979.200.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.202.098.723
|0,53
|Türk Hava Yolları
|19.623.600.000
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|18.908.000.000
|1,24
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,59
|Arçelik
|13.636.195.177
|1,51
|Anadolu Efes
|12.943.421.049
|1,08
|Tofaş Oto. Fab.
|12.440.000.000
|3,12
|Vakıflar Bankası
|12.050.000.000
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)