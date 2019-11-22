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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 66 milyar lira oldu.

22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:36Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 66 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.884.474.1031,49
Garanti Bankası42.966.000.0000,83
Akbank40.664.000.0000,79
Tüpraş31.602.903.0402,46
Turkcell29.018.000.0001,67
Enka İnşaat28.950.000.0000,79
İş Bankası (C)28.349.811.0000,52
Bim Mağazalar27.287.568.0006,74
Ereğli Demir Çelik26.600.000.0000,93
Türk Telekom25.025.000.0002,79
Ford Otosan22.896.877.5004,96
ASELSAN21.945.000.0001,84
Yapı ve Kredi Bank.21.202.098.7230,53
İskenderun Demir Çelik19.140.000.0001,26
Türk Hava Yolları18.823.200.0000,50
Sabancı Holding18.792.120.2050,59
Arçelik13.771.340.8181,53
Anadolu Efes12.943.421.0491,08
Vakıflar Bankası12.750.000.0000,42
Tofaş Oto. Fab.12.120.000.0003,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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