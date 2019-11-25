Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 62 milyar lira oldu.

25.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:26Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 62 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.478.730.4151,48
Garanti Bankası41.958.000.0000,81
Akbank40.040.000.0000,78
Tüpraş31.202.232.3202,43
Enka İnşaat28.950.000.0000,79
Turkcell28.842.000.0001,66
İş Bankası (C)27.764.814.9000,51
Bim Mağazalar27.226.848.0006,73
Ereğli Demir Çelik26.985.000.0000,94
Türk Telekom24.570.000.0002,73
Ford Otosan22.738.968.0004,92
ASELSAN21.762.600.0001,82
Yapı ve Kredi Bank.20.779.746.1590,52
İskenderun Demir Çelik19.517.000.0001,28
Türk Hava Yolları18.768.000.0000,50
Sabancı Holding18.567.675.7720,58
Arçelik13.703.767.9971,52
Anadolu Efes12.694.736.8391,06
Vakıflar Bankası12.625.000.0000,41
Tofaş Oto. Fab.12.280.000.0003,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:26 Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
14:26 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:26 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
14:26 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
14:26 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
11:10 Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 14:27:40