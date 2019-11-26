Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 54 milyar lira oldu.

26.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:32Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 54 milyar lira oldu.

IST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding49.602.165.8581,43
Garanti Bankası41.664.000.0000,81
Akbank40.092.000.0000,78
Tüpraş30.651.310.0802,39
Turkcell28.864.000.0001,66
Enka İnşaat28.700.000.0000,78
İş Bankası (C)27.809.814.6000,51
Ereğli Demir Çelik27.475.000.0000,96
Bim Mağazalar26.874.672.0006,64
Türk Telekom24.080.000.0002,68
Ford Otosan22.265.239.5004,82
ASELSAN21.375.000.0001,79
Yapı ve Kredi Bank.20.441.864.1070,51
İskenderun Demir Çelik19.517.000.0001,28
Türk Hava Yolları18.740.400.0000,50
Sabancı Holding18.343.231.3400,58
Arçelik13.528.078.6641,50
Anadolu Efes12.588.157.8911,05
Vakıflar Bankası12.575.000.0000,41
Tofaş Oto. Fab.12.230.000.0003,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:08 TOBB/Çiğdemli: Gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın
15:03 BEBKA’nın destek değerlendirmeleri tamamlandı
15:00 4. İpekyolu Uluslararası İşadamları Zirvesi dünyayı Trabzon'da buluşturuyor
14:58 Bursagaz, Keles’i doğalgaz ile buluşturdu
14:53 Türkiye'de Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı gerçekleşti
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
11:04 Son dakika: "MİT, CHP'yi karıştırıyor" iddialarına Erdoğan'dan yanıt: MİT'e gerek yok, Muharrem Bey yeter
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
10:36 Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz
09:52 Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu
09:10 Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak
18:42 Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
26.11.2019 15:10:20