Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 61 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.134.704.449
|1,44
|Garanti Bankası
|41.916.000.000
|0,81
|Akbank
|40.144.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.626.268.160
|2,39
|Turkcell
|29.062.000.000
|1,67
|Enka İnşaat
|28.750.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|27.539.816.400
|0,50
|Ereğli Demir Çelik
|27.370.000.000
|0,95
|Bim Mağazalar
|26.947.536.000
|6,66
|Türk Telekom
|24.430.000.000
|2,72
|Ford Otosan
|22.212.603.000
|4,81
|ASELSAN
|21.306.600.000
|1,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|19.894.000.000
|1,31
|Türk Hava Yolları
|18.726.600.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.506.463.654
|0,58
|Arçelik
|13.636.195.177
|1,51
|Vakıflar Bankası
|12.825.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|12.671.052.628
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|12.330.000.000
|3,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)