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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 63 milyar lira olarak hesaplandı.

27.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:42Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 63 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.464.371.1951,45
Garanti Bankası42.126.000.0000,82
Akbank40.248.000.0000,78
Tüpraş30.776.519.6802,40
Turkcell29.370.000.0001,69
Enka İnşaat28.700.000.0000,78
İş Bankası (C)27.584.816.1000,50
Bim Mağazalar27.542.592.0006,80
Ereğli Demir Çelik27.265.000.0000,95
Türk Telekom23.905.000.0002,66
Ford Otosan22.072.239.0004,78
ASELSAN21.249.600.0001,78
Yapı ve Kredi Bank.20.526.334.6200,51
İskenderun Demir Çelik20.068.000.0001,32
Türk Hava Yolları18.726.600.0000,50
Sabancı Holding18.526.867.6930,58
Arçelik13.467.263.1261,50
Vakıflar Bankası12.675.000.0000,42
Anadolu Efes12.647.368.4181,05
Tofaş Oto. Fab.11.980.000.0003,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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