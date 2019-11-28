Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 81 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.920.832.844
|1,46
|Garanti Bankası
|42.336.000.000
|0,82
|Akbank
|40.560.000.000
|0,79
|Tüpraş
|30.926.771.200
|2,41
|Turkcell
|29.722.000.000
|1,71
|Enka İnşaat
|28.850.000.000
|0,78
|Bim Mağazalar
|28.076.928.000
|6,94
|İş Bankası (C)
|27.809.814.600
|0,51
|Ereğli Demir Çelik
|27.475.000.000
|0,96
|Türk Telekom
|23.835.000.000
|2,65
|Ford Otosan
|22.458.240.000
|4,86
|ASELSAN
|21.363.600.000
|1,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,51
|İskenderun Demir Çelik
|20.010.000.000
|1,32
|Türk Hava Yolları
|18.878.400.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.628.887.890
|0,59
|Arçelik
|13.609.166.049
|1,51
|Vakıflar Bankası
|12.800.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|12.789.473.681
|1,06
|Tofaş Oto. Fab.
|12.170.000.000
|3,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)