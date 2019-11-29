Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.920.832.844 1,46 Garanti Bankası 42.588.000.000 0,83 Akbank 40.820.000.000 0,79 Tüpraş 30.826.603.520 2,40 Turkcell 29.876.000.000 1,72 Enka İnşaat 28.750.000.000 0,78 Ereğli Demir Çelik 28.035.000.000 0,98 İş Bankası (C) 27.899.814.000 0,51 Bim Mağazalar 27.785.472.000 6,86 Türk Telekom 23.905.000.000 2,66 Ford Otosan 22.423.149.000 4,86 ASELSAN 21.409.200.000 1,79 İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,34 Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,50 Türk Hava Yolları 18.906.000.000 0,50 Sabancı Holding 18.710.504.047 0,59 Arçelik 13.609.166.049 1,51 Vakıflar Bankası 12.900.000.000 0,42 Anadolu Efes 12.848.684.207 1,07 Tofaş Oto. Fab. 12.200.000.000 3,06

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 90 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)