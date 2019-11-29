Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 90 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.920.832.844
|1,46
|Garanti Bankası
|42.588.000.000
|0,83
|Akbank
|40.820.000.000
|0,79
|Tüpraş
|30.826.603.520
|2,40
|Turkcell
|29.876.000.000
|1,72
|Enka İnşaat
|28.750.000.000
|0,78
|Ereğli Demir Çelik
|28.035.000.000
|0,98
|İş Bankası (C)
|27.899.814.000
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.785.472.000
|6,86
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|2,66
|Ford Otosan
|22.423.149.000
|4,86
|ASELSAN
|21.409.200.000
|1,79
|İskenderun Demir Çelik
|20.300.000.000
|1,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|Türk Hava Yolları
|18.906.000.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,59
|Arçelik
|13.609.166.049
|1,51
|Vakıflar Bankası
|12.900.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|12.848.684.207
|1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|12.200.000.000
|3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)