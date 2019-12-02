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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 98 milyar lira oldu.

02.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:20Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 98 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding52.087.345.9471,50
Garanti Bankası42.714.000.0000,83
Akbank40.612.000.0000,79
Tüpraş31.051.980.8002,42
Turkcell29.876.000.0001,72
Enka İnşaat29.000.000.0000,79
Ereğli Demir Çelik28.490.000.0000,99
İş Bankası (C)27.944.813.7000,51
Bim Mağazalar27.906.912.0006,89
Türk Telekom24.115.000.0002,68
Ford Otosan22.510.876.5004,87
ASELSAN21.466.200.0001,80
İskenderun Demir Çelik20.996.000.0001,38
Yapı ve Kredi Bank.20.357.393.5940,51
Türk Hava Yolları19.154.400.0000,51
Sabancı Holding18.710.504.0470,59
Arçelik13.744.311.6901,53
Vakıflar Bankası12.950.000.0000,42
Anadolu Efes12.884.210.5231,07
Tofaş Oto. Fab.12.270.000.0003,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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