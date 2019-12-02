Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 98 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.087.345.947
|1,50
|Garanti Bankası
|42.714.000.000
|0,83
|Akbank
|40.612.000.000
|0,79
|Tüpraş
|31.051.980.800
|2,42
|Turkcell
|29.876.000.000
|1,72
|Enka İnşaat
|29.000.000.000
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|28.490.000.000
|0,99
|İş Bankası (C)
|27.944.813.700
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.906.912.000
|6,89
|Türk Telekom
|24.115.000.000
|2,68
|Ford Otosan
|22.510.876.500
|4,87
|ASELSAN
|21.466.200.000
|1,80
|İskenderun Demir Çelik
|20.996.000.000
|1,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Türk Hava Yolları
|19.154.400.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.710.504.047
|0,59
|Arçelik
|13.744.311.690
|1,53
|Vakıflar Bankası
|12.950.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|12.884.210.523
|1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|12.270.000.000
|3,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)