Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 52.493.089.635 1,51 Garanti Bankası 42.588.000.000 0,83 Akbank 40.248.000.000 0,78 Tüpraş 30.801.561.600 2,40 Turkcell 29.568.000.000 1,70 Enka İnşaat 28.950.000.000 0,79 Ereğli Demir Çelik 28.945.000.000 1,01 Bim Mağazalar 28.064.784.000 6,93 İş Bankası (C) 27.719.815.200 0,51 Türk Telekom 24.220.000.000 2,70 Ford Otosan 22.563.513.000 4,89 ASELSAN 21.420.600.000 1,79 İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,38 Yapı ve Kredi Bank. 20.272.923.082 0,50 Türk Hava Yolları 19.168.200.000 0,51 Sabancı Holding 18.588.079.811 0,58 Arçelik 13.798.369.946 1,53 Anadolu Efes 13.073.684.207 1,09 Vakıflar Bankası 12.950.000.000 0,42 Tofaş Oto. Fab. 12.200.000.000 3,06

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)