Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 100 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|52.493.089.635
|1,51
|Garanti Bankası
|42.588.000.000
|0,83
|Akbank
|40.248.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.801.561.600
|2,40
|Turkcell
|29.568.000.000
|1,70
|Enka İnşaat
|28.950.000.000
|0,79
|Ereğli Demir Çelik
|28.945.000.000
|1,01
|Bim Mağazalar
|28.064.784.000
|6,93
|İş Bankası (C)
|27.719.815.200
|0,51
|Türk Telekom
|24.220.000.000
|2,70
|Ford Otosan
|22.563.513.000
|4,89
|ASELSAN
|21.420.600.000
|1,79
|İskenderun Demir Çelik
|21.025.000.000
|1,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|Türk Hava Yolları
|19.168.200.000
|0,51
|Sabancı Holding
|18.588.079.811
|0,58
|Arçelik
|13.798.369.946
|1,53
|Anadolu Efes
|13.073.684.207
|1,09
|Vakıflar Bankası
|12.950.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.200.000.000
|3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)