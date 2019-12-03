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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 106 milyar lira oldu.

03.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:24Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 106 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.732.320.2201,49
Garanti Bankası42.840.000.0000,83
Akbank40.456.000.0000,78
Tüpraş30.576.184.3202,38
Turkcell29.656.000.0001,71
Enka İnşaat29.000.000.0000,79
Ereğli Demir Çelik28.770.000.0001,00
İş Bankası (C)27.899.814.0000,51
Bim Mağazalar27.894.768.0006,89
Türk Telekom24.605.000.0002,74
Ford Otosan22.510.876.5004,87
ASELSAN21.796.800.0001,83
İskenderun Demir Çelik21.663.000.0001,43
Yapı ve Kredi Bank.20.272.923.0820,50
Türk Hava Yolları19.168.200.0000,51
Sabancı Holding18.792.120.2050,59
Arçelik13.892.971.8951,54
Vakıflar Bankası13.050.000.0000,43
Anadolu Efes12.896.052.6281,07
Tofaş Oto. Fab.12.340.000.0003,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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