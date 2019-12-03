Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 94 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.123.704.688
|1,47
|Garanti Bankası
|41.580.000.000
|0,81
|Akbank
|39.728.000.000
|0,77
|Tüpraş
|30.100.387.840
|2,34
|Turkcell
|29.326.000.000
|1,69
|Enka İnşaat
|28.750.000.000
|0,78
|Ereğli Demir Çelik
|28.210.000.000
|0,98
|Bim Mağazalar
|27.579.024.000
|6,81
|İş Bankası (C)
|27.269.818.200
|0,50
|Türk Telekom
|24.360.000.000
|2,71
|Ford Otosan
|22.124.875.500
|4,79
|ASELSAN
|21.443.400.000
|1,80
|İskenderun Demir Çelik
|21.286.000.000
|1,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.272.923.082
|0,50
|Türk Hava Yolları
|18.781.800.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.486.059.615
|0,58
|Arçelik
|13.784.855.382
|1,53
|Anadolu Efes
|12.789.473.681
|1,06
|Vakıflar Bankası
|12.725.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.200.000.000
|3,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)