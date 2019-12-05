Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 50.591.166.098 1,45 Garanti Bankası 43.344.000.000 0,84 Akbank 40.352.000.000 0,78 Turkcell 30.404.000.000 1,75 Tüpraş 30.225.597.440 2,35 Enka İnşaat 29.050.000.000 0,79 Ereğli Demir Çelik 28.350.000.000 0,99 İş Bankası (C) 28.124.812.500 0,51 Bim Mağazalar 27.506.160.000 6,80 Türk Telekom 24.920.000.000 2,77 Ford Otosan 23.019.696.000 4,98 ASELSAN 22.435.200.000 1,88 İskenderun Demir Çelik 21.663.000.000 1,43 Yapı ve Kredi Bank. 20.695.275.646 0,51 Türk Hava Yolları 19.002.600.000 0,51 Sabancı Holding 18.690.100.008 0,59 Arçelik 13.798.369.946 1,53 Vakıflar Bankası 13.100.000.000 0,43 Anadolu Efes 12.896.052.628 1,07 Tofaş Oto. Fab. 12.590.000.000 3,16

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 106 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)