Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 106 milyar lira olarak hesaplandı.

05.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:58Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 106 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.591.166.0981,45
Garanti Bankası43.344.000.0000,84
Akbank40.352.000.0000,78
Turkcell30.404.000.0001,75
Tüpraş30.225.597.4402,35
Enka İnşaat29.050.000.0000,79
Ereğli Demir Çelik28.350.000.0000,99
İş Bankası (C)28.124.812.5000,51
Bim Mağazalar27.506.160.0006,80
Türk Telekom24.920.000.0002,77
Ford Otosan23.019.696.0004,98
ASELSAN22.435.200.0001,88
İskenderun Demir Çelik21.663.000.0001,43
Yapı ve Kredi Bank.20.695.275.6460,51
Türk Hava Yolları19.002.600.0000,51
Sabancı Holding18.690.100.0080,59
Arçelik13.798.369.9461,53
Vakıflar Bankası13.100.000.0000,43
Anadolu Efes12.896.052.6281,07
Tofaş Oto. Fab.12.590.000.0003,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:58 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:56 Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:56 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:56 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:55 ASELSAN Genel Müdürü Görgün: "100 bin kişi ASELSAN'da çalışmak için başvurdu" - Ekonomi
18:25 Türkiye ile Libya'nın tarihi anlaşması sonrası Rumlardan küstah çıkış: Türkiye'ye karşı her türlü silahı kullanacağız - Ekonomi
17:24 Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi - Ekonomi
17:03 İBB'nin yapımına devam ettiği Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattında işçiler, iş bıraktı - Ekonomi
16:18 Sigara yasağında kapsam genişliyor! Tavanı açılır kapanır olan alanlar da kapalı alan kabul edilecek - Ekonomi
15:49 Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın kardeşi 350 dolarlık akıllı telefonunu piyasaya sürdü - Ekonomi
5.12.2019 19:42:17