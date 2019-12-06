Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 102 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.489.730.176
|1,45
|Garanti Bankası
|43.848.000.000
|0,85
|Akbank
|40.508.000.000
|0,79
|Tüpraş
|30.450.974.720
|2,37
|Turkcell
|30.272.000.000
|1,74
|Enka İnşaat
|29.650.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|28.630.000.000
|1,00
|İş Bankası (C)
|27.899.814.000
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.372.576.000
|6,76
|Türk Telekom
|25.585.000.000
|2,85
|Ford Otosan
|22.563.513.000
|4,89
|ASELSAN
|22.264.200.000
|1,86
|İskenderun Demir Çelik
|21.721.000.000
|1,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.779.746.159
|0,52
|Türk Hava Yolları
|18.906.000.000
|0,50
|Sabancı Holding
|18.730.908.087
|0,59
|Arçelik
|13.663.224.305
|1,52
|Vakıflar Bankası
|12.950.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|12.907.894.733
|1,07
|Tofaş Oto. Fab.
|12.470.000.000
|3,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)