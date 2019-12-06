Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 102 milyar lira oldu.

06.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:28Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 102 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.489.730.1761,45
Garanti Bankası43.848.000.0000,85
Akbank40.508.000.0000,79
Tüpraş30.450.974.7202,37
Turkcell30.272.000.0001,74
Enka İnşaat29.650.000.0000,81
Ereğli Demir Çelik28.630.000.0001,00
İş Bankası (C)27.899.814.0000,51
Bim Mağazalar27.372.576.0006,76
Türk Telekom25.585.000.0002,85
Ford Otosan22.563.513.0004,89
ASELSAN22.264.200.0001,86
İskenderun Demir Çelik21.721.000.0001,43
Yapı ve Kredi Bank.20.779.746.1590,52
Türk Hava Yolları18.906.000.0000,50
Sabancı Holding18.730.908.0870,59
Arçelik13.663.224.3051,52
Vakıflar Bankası12.950.000.0000,42
Anadolu Efes12.907.894.7331,07
Tofaş Oto. Fab.12.470.000.0003,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:28 Borsa İstanbul 20 ayın zirvesini gördü - Ekonomi
16:26 Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi
16:23 Tarihi Eminönü'ne yatırım sürüyor - Ekonomi
16:22 Bakan Albayrak ETSO'da konuştu Açıklaması - Ekonomi
16:20 Petlas'tan "karlı yolda emniyet" için kış lastiği önerisi - Ekonomi
15:44 Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor - Ekonomi
15:02 İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı - Ekonomi
14:58 İmamoğlu: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı 2020 sonunda bitecek - Ekonomi
12:50 Ucuz dönerde yağ hilesine dikkat! Prof. Dr. Canan Karatay uyardı - Ekonomi
12:47 Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağladı - Ekonomi
6.12.2019 16:38:35