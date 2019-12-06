Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 106 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.072.986.727
|1,47
|Garanti Bankası
|43.512.000.000
|0,84
|Akbank
|40.404.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.551.142.400
|2,38
|Turkcell
|30.448.000.000
|1,75
|Enka İnşaat
|29.650.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|28.560.000.000
|0,99
|İş Bankası (C)
|27.899.814.000
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.421.152.000
|6,77
|Türk Telekom
|25.305.000.000
|2,82
|Ford Otosan
|22.721.422.500
|4,92
|ASELSAN
|22.059.000.000
|1,85
|İskenderun Demir Çelik
|21.692.000.000
|1,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.864.216.671
|0,52
|Sabancı Holding
|19.016.564.637
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.933.600.000
|0,50
|Arçelik
|13.595.651.485
|1,51
|Anadolu Efes
|12.896.052.628
|1,07
|Vakıflar Bankası
|12.750.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.450.000.000
|3,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)