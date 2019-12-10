Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 100 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.957.191.585
|1,44
|Garanti Bankası
|43.386.000.000
|0,84
|Akbank
|40.040.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.726.435.840
|2,39
|Enka İnşaat
|30.000.000.000
|0,81
|Turkcell
|29.524.000.000
|1,70
|Ereğli Demir Çelik
|29.085.000.000
|1,01
|İş Bankası (C)
|27.494.816.700
|0,50
|Bim Mağazalar
|27.020.400.000
|6,68
|Türk Telekom
|24.990.000.000
|2,78
|Ford Otosan
|22.405.603.500
|4,85
|İskenderun Demir Çelik
|22.185.000.000
|1,46
|ASELSAN
|22.173.000.000
|1,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|Sabancı Holding
|19.159.392.912
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.906.000.000
|0,50
|Arçelik
|13.041.554.357
|1,45
|Anadolu Efes
|12.789.473.681
|1,06
|Vakıflar Bankası
|12.700.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.510.000.000
|3,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)