Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 98 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|49.779.678.722
|1,43
|Garanti Bankası
|43.428.000.000
|0,84
|Akbank
|40.040.000.000
|0,78
|Tüpraş
|30.576.184.320
|2,38
|Enka İnşaat
|29.950.000.000
|0,81
|Turkcell
|29.392.000.000
|1,69
|Ereğli Demir Çelik
|29.155.000.000
|1,01
|İş Bankası (C)
|27.404.817.300
|0,50
|Bim Mağazalar
|26.983.968.000
|6,67
|Türk Telekom
|25.130.000.000
|2,80
|Ford Otosan
|22.317.876.000
|4,83
|İskenderun Demir Çelik
|22.214.000.000
|1,46
|ASELSAN
|22.047.600.000
|1,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,51
|Sabancı Holding
|18.934.948.480
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.919.800.000
|0,50
|Arçelik
|12.973.981.536
|1,44
|Vakıflar Bankası
|12.700.000.000
|0,42
|Anadolu Efes
|12.659.210.523
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|12.540.000.000
|3,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)