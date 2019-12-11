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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.

11.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:40Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 99 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.337.576.2931,45
Garanti Bankası43.386.000.0000,84
Akbank39.780.000.0000,77
Enka İnşaat30.400.000.0000,83
Tüpraş30.225.597.4402,35
Turkcell29.656.000.0001,71
Ereğli Demir Çelik29.015.000.0001,01
İş Bankası (C)27.224.818.5000,50
Bim Mağazalar26.826.096.0006,63
Türk Telekom24.570.000.0002,73
Ford Otosan22.493.331.0004,87
İskenderun Demir Çelik22.359.000.0001,47
ASELSAN21.808.200.0001,83
Yapı ve Kredi Bank.20.272.923.0820,50
Sabancı Holding18.975.756.5580,60
Türk Hava Yolları18.754.200.0000,50
Arçelik13.075.340.7671,45
Anadolu Efes12.765.789.4701,06
Vakıflar Bankası12.600.000.0000,41
Tofaş Oto. Fab.12.360.000.0003,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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