Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.

12.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:28Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 108 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.565.807.1171,45
Garanti Bankası43.848.000.0000,85
Akbank40.352.000.0000,78
Enka İnşaat30.650.000.0000,83
Tüpraş30.350.807.0402,36
Turkcell29.744.000.0001,71
Ereğli Demir Çelik29.610.000.0001,03
İş Bankası (C)27.629.815.8000,51
Bim Mağazalar27.287.568.0006,74
Türk Telekom24.990.000.0002,78
Ford Otosan22.651.240.5004,91
İskenderun Demir Çelik22.417.000.0001,48
ASELSAN22.275.600.0001,87
Yapı ve Kredi Bank.20.526.334.6200,51
Sabancı Holding19.200.200.9910,60
Türk Hava Yolları19.085.400.0000,51
Arçelik13.149.670.8691,46
Anadolu Efes12.848.684.2071,07
Vakıflar Bankası12.800.000.0000,42
Tofaş Oto. Fab.12.560.000.0003,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:02 Bankalararası Kart Merkezi'nden kart dolandırıcılık iddialarına karşı açıklama geldi - Ekonomi
16:57 Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Wulff: ABD ve Çin'le rekabet için AB şart - Ekonomi
16:52 TCMB, 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi - Ekonomi
16:52 Adana Ticaret Borsası - Ekonomi
16:50 Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi
15:20 Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı - Ekonomi
15:13 Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı - Ekonomi
14:55 Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak - Ekonomi
14:41 CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı - Ekonomi
12.12.2019 17:18:15