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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 124 milyar lira oldu.

13.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:20Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 124 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.478.730.4151,48
Garanti Bankası46.746.000.0000,91
Akbank42.380.000.0000,82
Ereğli Demir Çelik30.800.000.0001,07
Enka İnşaat30.700.000.0000,83
Tüpraş30.526.100.4802,38
Turkcell30.426.000.0001,75
İş Bankası (C)28.574.809.5000,52
Bim Mağazalar27.518.304.0006,80
Türk Telekom25.375.000.0002,82
Ford Otosan23.581.152.0005,11
İskenderun Demir Çelik22.910.000.0001,51
ASELSAN22.617.600.0001,89
Yapı ve Kredi Bank.20.864.216.6710,52
Sabancı Holding19.689.897.9340,62
Türk Hava Yolları19.499.400.0000,52
Arçelik13.676.738.8691,52
Anadolu Efes13.156.578.9441,09
Vakıflar Bankası13.125.000.0000,43
Tofaş Oto. Fab.12.720.000.0003,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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