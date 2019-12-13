Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 121 milyar lira olarak hesaplandı.

13.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:46Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 121 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding51.833.756.1421,49
Garanti Bankası46.116.000.0000,90
Akbank41.704.000.0000,81
Enka İnşaat30.350.000.0000,82
Tüpraş30.325.765.1202,36
Ereğli Demir Çelik30.310.000.0001,05
Turkcell30.206.000.0001,74
İş Bankası (C)28.124.812.5000,51
Bim Mağazalar27.324.000.0006,75
Türk Telekom25.130.000.0002,80
Ford Otosan23.651.334.0005,12
İskenderun Demir Çelik22.475.000.0001,48
ASELSAN22.287.000.0001,87
Yapı ve Kredi Bank.20.526.334.6200,51
Sabancı Holding19.343.029.2660,61
Türk Hava Yolları19.071.600.0000,51
Arçelik13.636.195.1771,51
Anadolu Efes13.049.999.9971,08
Vakıflar Bankası12.950.000.0000,42
Tofaş Oto. Fab.12.520.000.0003,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:07 Turcomoney "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" - Ekonomi
19:02 "VAR ile ilgili tüm soruların muhatabı Federasyon" - Ekonomi
18:54 Tekfen SOCAR Polymer Investments LLC'ye yüzde 10 ortak oldu - Ekonomi
18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi
18:44 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
17:16 Ziraat Bankası, Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralıyor - Ekonomi
16:25 İngiltere Kraliçesi sosyal medya sorumlusu arıyor! 380 bin lira kazanacak - Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Ekonomi
15:50 İYİ Parti, asgari ücretin 2 bin 650 lira olmasını önerdi - Ekonomi
15:08 Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Ekonomi
13.12.2019 19:29:45