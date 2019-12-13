Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 121 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.833.756.142
|1,49
|Garanti Bankası
|46.116.000.000
|0,90
|Akbank
|41.704.000.000
|0,81
|Enka İnşaat
|30.350.000.000
|0,82
|Tüpraş
|30.325.765.120
|2,36
|Ereğli Demir Çelik
|30.310.000.000
|1,05
|Turkcell
|30.206.000.000
|1,74
|İş Bankası (C)
|28.124.812.500
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.324.000.000
|6,75
|Türk Telekom
|25.130.000.000
|2,80
|Ford Otosan
|23.651.334.000
|5,12
|İskenderun Demir Çelik
|22.475.000.000
|1,48
|ASELSAN
|22.287.000.000
|1,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.526.334.620
|0,51
|Sabancı Holding
|19.343.029.266
|0,61
|Türk Hava Yolları
|19.071.600.000
|0,51
|Arçelik
|13.636.195.177
|1,51
|Anadolu Efes
|13.049.999.997
|1,08
|Vakıflar Bankası
|12.950.000.000
|0,42
|Tofaş Oto. Fab.
|12.520.000.000
|3,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)