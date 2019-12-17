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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 120 milyar lira olarak hesaplandı.

17.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:42Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 120 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding50.210.781.3901,44
Garanti Bankası45.696.000.0000,89
Akbank42.744.000.0000,83
Enka İnşaat31.450.000.0000,85
Tüpraş31.102.064.6402,42
Ereğli Demir Çelik30.275.000.0001,05
Turkcell30.272.000.0001,74
İş Bankası (C)27.674.815.5000,51
Bim Mağazalar27.396.864.0006,77
Türk Telekom25.375.000.0002,82
Ford Otosan23.405.697.0005,07
ASELSAN22.173.000.0001,86
İskenderun Demir Çelik22.098.000.0001,45
Yapı ve Kredi Bank.20.441.864.1070,51
Sabancı Holding19.567.473.6980,62
Türk Hava Yolları19.195.800.0000,51
Arçelik13.453.748.5621,49
Anadolu Efes13.322.368.4181,11
Tofaş Oto. Fab.12.980.000.0003,25
Vakıflar Bankası12.800.000.0000,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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