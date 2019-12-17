Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 120 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.210.781.390
|1,44
|Garanti Bankası
|45.696.000.000
|0,89
|Akbank
|42.744.000.000
|0,83
|Enka İnşaat
|31.450.000.000
|0,85
|Tüpraş
|31.102.064.640
|2,42
|Ereğli Demir Çelik
|30.275.000.000
|1,05
|Turkcell
|30.272.000.000
|1,74
|İş Bankası (C)
|27.674.815.500
|0,51
|Bim Mağazalar
|27.396.864.000
|6,77
|Türk Telekom
|25.375.000.000
|2,82
|Ford Otosan
|23.405.697.000
|5,07
|ASELSAN
|22.173.000.000
|1,86
|İskenderun Demir Çelik
|22.098.000.000
|1,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,51
|Sabancı Holding
|19.567.473.698
|0,62
|Türk Hava Yolları
|19.195.800.000
|0,51
|Arçelik
|13.453.748.562
|1,49
|Anadolu Efes
|13.322.368.418
|1,11
|Tofaş Oto. Fab.
|12.980.000.000
|3,25
|Vakıflar Bankası
|12.800.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)