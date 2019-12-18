Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.616.525.078
|1,45
|Garanti Bankası
|45.192.000.000
|0,88
|Akbank
|42.328.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|31.150.000.000
|0,85
|Tüpraş
|30.751.477.760
|2,40
|Turkcell
|30.162.000.000
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|29.925.000.000
|1,04
|Bim Mağazalar
|27.797.616.000
|6,87
|İş Bankası (C)
|27.764.814.900
|0,51
|Türk Telekom
|24.990.000.000
|2,78
|Ford Otosan
|23.300.424.000
|5,05
|İskenderun Demir Çelik
|22.185.000.000
|1,46
|ASELSAN
|21.910.800.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Sabancı Holding
|19.424.645.423
|0,61
|Türk Hava Yolları
|18.961.200.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.322.368.418
|1,11
|Tofaş Oto. Fab.
|13.280.000.000
|3,33
|Arçelik
|13.244.272.818
|1,47
|Vakıflar Bankası
|12.725.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)