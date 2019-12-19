Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 117 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.033.268.527
|1,44
|Garanti Bankası
|45.276.000.000
|0,88
|Akbank
|42.068.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|31.100.000.000
|0,84
|Tüpraş
|30.801.561.600
|2,40
|Turkcell
|30.184.000.000
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|29.820.000.000
|1,04
|Bim Mağazalar
|27.712.608.000
|6,85
|İş Bankası (C)
|27.674.815.500
|0,51
|Türk Telekom
|24.955.000.000
|2,78
|Ford Otosan
|23.405.697.000
|5,07
|İskenderun Demir Çelik
|22.243.000.000
|1,46
|ASELSAN
|21.945.000.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.357.393.594
|0,51
|Sabancı Holding
|19.200.200.991
|0,60
|Türk Hava Yolları
|19.030.200.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.559.210.523
|1,13
|Tofaş Oto. Fab.
|13.250.000.000
|3,32
|Arçelik
|13.095.612.613
|1,45
|Vakıflar Bankası
|12.750.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)