Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 117 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.134.704.449
|1,44
|Garanti Bankası
|45.150.000.000
|0,88
|Akbank
|42.016.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|30.900.000.000
|0,84
|Tüpraş
|30.726.435.840
|2,39
|Turkcell
|30.514.000.000
|1,76
|Ereğli Demir Çelik
|29.925.000.000
|1,04
|Bim Mağazalar
|27.664.032.000
|6,83
|İş Bankası (C)
|27.584.816.100
|0,50
|Türk Telekom
|25.060.000.000
|2,79
|Ford Otosan
|23.475.879.000
|5,08
|İskenderun Demir Çelik
|22.272.000.000
|1,47
|ASELSAN
|21.888.000.000
|1,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.188.452.569
|0,50
|Sabancı Holding
|19.057.372.716
|0,60
|Türk Hava Yolları
|18.988.800.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.464.473.681
|1,12
|Tofaş Oto. Fab.
|13.320.000.000
|3,34
|Arçelik
|13.055.068.921
|1,45
|Vakıflar Bankası
|12.725.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)