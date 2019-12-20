Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 123 milyar lira olarak hesaplandı.

20.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:08 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 123 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 49.957.191.585 1,44
Garanti Bankası 45.528.000.000 0,88
Akbank 42.276.000.000 0,82
Tüpraş 31.152.148.480 2,43
Enka İnşaat 30.850.000.000 0,84
Ereğli Demir Çelik 30.660.000.000 1,07
Turkcell 29.986.000.000 1,73
Bim Mağazalar 27.749.040.000 6,86
İş Bankası (C) 27.719.815.200 0,51
Türk Telekom 25.025.000.000 2,79
Ford Otosan 23.546.061.000 5,10
İskenderun Demir Çelik 22.243.000.000 1,46
Aselsan 21.853.800.000 1,83
Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,51
Türk Hava Yolları 18.988.800.000 0,51
Sabancı Holding 18.955.352.519 0,60
Tofaş Oto. Fab. 13.340.000.000 3,34
Arçelik 13.338.874.767 1,48
Anadolu Efes 13.215.789.470 1,10
Vakıflar Bankası 12.750.000.000 0,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:04   Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı - Ekonomi
19:42   Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak - Ekonomi
19:28   Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı - Ekonomi
19:17   Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım - Ekonomi
19:16   Kalkınma Yatırım Bankası ve Alman Kalkınma Bankası arasında kredi anlaşması yapıldı - Ekonomi
18:27   Küçük ölçekli balıkçılara destek ödemeleri bugün başladı - Ekonomi
18:01   Son Dakika: İngiltere Parlamentosu, Brexit'i onayladı - Ekonomi
17:47   Son Dakika: Trump, Türkiye'ye yaptırım içeren savunma bütçesini bugün onaylayacak - Ekonomi
17:38   CHP'li Başkan, "Bu kadar borç varken binemem" diyerek makam aracını satılığa çıkardı - Ekonomi
20.12.2019 20:15:13