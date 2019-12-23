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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 131 milyar lira oldu.

23.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:22 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 131 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.109.345.468 1,44
Garanti Bankası 45.234.000.000 0,88
Akbank 42.224.000.000 0,82
Tüpraş 31.377.525.760 2,44
Enka İnşaat 30.700.000.000 0,83
Ereğli Demir Çelik 30.695.000.000 1,07
Turkcell 30.008.000.000 1,73
Bim Mağazalar 27.773.328.000 6,86
İş Bankası (C) 27.719.815.200 0,51
Türk Telekom 25.095.000.000 2,79
Ford Otosan 23.686.425.000 5,13
İskenderun Demir Çelik 22.446.000.000 1,48
ASELSAN 21.831.000.000 1,83
Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,51
Sabancı Holding 19.016.564.637 0,60
Türk Hava Yolları 18.961.200.000 0,51
Anadolu Efes 13.476.315.786 1,12
Arçelik 13.440.233.997 1,49
Tofaş Oto. Fab. 13.270.000.000 3,33
Vakıflar Bankası 12.700.000.000 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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