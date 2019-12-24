Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 168 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.819.396.922
|1,46
|Garanti Bankası
|46.200.000.000
|0,90
|Akbank
|42.692.000.000
|0,83
|Tüpraş
|31.678.028.800
|2,47
|Enka İnşaat
|31.250.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|30.800.000.000
|1,07
|Turkcell
|30.382.000.000
|1,75
|Bim Mağazalar
|28.210.512.000
|6,97
|İş Bankası (C)
|28.169.812.200
|0,52
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,87
|Ford Otosan
|23.861.880.000
|5,17
|İskenderun Demir Çelik
|23.229.000.000
|1,53
|ASELSAN
|22.355.400.000
|1,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,51
|Türk Hava Yolları
|19.306.200.000
|0,51
|Sabancı Holding
|19.302.221.187
|0,61
|Arçelik
|13.582.136.921
|1,51
|Anadolu Efes
|13.559.210.523
|1,13
|Tofaş Oto. Fab.
|13.300.000.000
|3,33
|Vakıflar Bankası
|12.900.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)