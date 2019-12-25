Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 188 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.489.730.176
|1,45
|Garanti Bankası
|46.200.000.000
|0,90
|Akbank
|42.796.000.000
|0,83
|Tüpraş
|31.602.903.040
|2,46
|Enka İnşaat
|31.200.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|30.695.000.000
|1,07
|Turkcell
|30.426.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|28.439.810.400
|0,52
|Bim Mağazalar
|28.198.368.000
|6,97
|Türk Telekom
|25.900.000.000
|2,88
|Ford Otosan
|23.932.062.000
|5,18
|İskenderun Demir Çelik
|23.055.000.000
|1,52
|ASELSAN
|22.458.000.000
|1,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|Sabancı Holding
|19.445.049.462
|0,61
|Türk Hava Yolları
|19.278.600.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.630.263.154
|1,13
|Arçelik
|13.555.107.792
|1,50
|Tofaş Oto. Fab.
|13.260.000.000
|3,32
|Vakıflar Bankası
|12.875.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)