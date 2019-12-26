Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 211 milyar lira olarak hesaplandı.

26.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:34 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 211 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.641.884.059 1,46
Garanti Bankası 46.326.000.000 0,90
Akbank 42.900.000.000 0,83
Tüpraş 31.978.531.840 2,49
Enka İnşaat 31.500.000.000 0,86
Ereğli Demir Çelik 30.835.000.000 1,07
Turkcell 30.690.000.000 1,77
Bim Mağazalar 28.453.392.000 7,03
İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,52
Türk Telekom 25.900.000.000 2,88
Ford Otosan 24.054.880.500 5,21
İskenderun Demir Çelik 23.026.000.000 1,52
Aselsan 22.423.800.000 1,88
Yapı ve Kredi Bank. 20.695.275.646 0,51
Sabancı Holding 19.424.645.423 0,61
Türk Hava Yolları 19.264.800.000 0,51
Anadolu Efes 13.713.157.891 1,14
Arçelik 13.541.593.228 1,50
Tofaş Oto. Fab. 13.510.000.000 3,39
Vakıflar Bankası 12.825.000.000 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:59   Borsada yükseliş devam etti - Ekonomi
18:52   Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez - Ekonomi
18:41   Uludağ'daki turistik tesislerde yılbaşı öncesi gıda denetimi - Ekonomi
18:34   Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
18:34   Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
17:28   2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu - Ekonomi
17:19   Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı - Ekonomi
17:07   Bakan, "Gemiler, Boğaz'dan bedavaya geçmek varken, neden para vererek Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusuna yanıt verdi - Ekonomi
16:23   İmamoğlu, Erdoğan'a Kanal İstanbul için çağrı yaptı: Davet etsin geleyim, ikna ederim - Ekonomi
26.12.2019 19:26:21