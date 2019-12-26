Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 211 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.641.884.059
|1,46
|Garanti Bankası
|46.326.000.000
|0,90
|Akbank
|42.900.000.000
|0,83
|Tüpraş
|31.978.531.840
|2,49
|Enka İnşaat
|31.500.000.000
|0,86
|Ereğli Demir Çelik
|30.835.000.000
|1,07
|Turkcell
|30.690.000.000
|1,77
|Bim Mağazalar
|28.453.392.000
|7,03
|İş Bankası (C)
|28.349.811.000
|0,52
|Türk Telekom
|25.900.000.000
|2,88
|Ford Otosan
|24.054.880.500
|5,21
|İskenderun Demir Çelik
|23.026.000.000
|1,52
|Aselsan
|22.423.800.000
|1,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.695.275.646
|0,51
|Sabancı Holding
|19.424.645.423
|0,61
|Türk Hava Yolları
|19.264.800.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.713.157.891
|1,14
|Arçelik
|13.541.593.228
|1,50
|Tofaş Oto. Fab.
|13.510.000.000
|3,39
|Vakıflar Bankası
|12.825.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)