Haberler » Ekonomi » Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 188 milyar lira oldu.

27.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:38 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 188 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.616.525.078 1,45
Garanti Bankası 46.326.000.000 0,90
Akbank 42.952.000.000 0,83
Tüpraş 32.178.867.200 2,51
Enka İnşaat 31.500.000.000 0,86
Ereğli Demir Çelik 31.150.000.000 1,08
Turkcell 30.800.000.000 1,77
Bim Mağazalar 28.465.536.000 7,03
İş Bankası (C) 28.304.811.300 0,52
Türk Telekom 25.725.000.000 2,86
Ford Otosan 24.405.790.500 5,29
İskenderun Demir Çelik 23.026.000.000 1,52
ASELSAN 22.423.800.000 1,88
Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,51
Sabancı Holding 19.383.837.345 0,61
Türk Hava Yolları 19.320.000.000 0,51
Anadolu Efes 13.961.842.102 1,16
Arçelik 13.649.709.741 1,52
Tofaş Oto. Fab. 13.370.000.000 3,35
Vakıflar Bankası 12.825.000.000 0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:45   Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın 5 modeli olacak - Ekonomi
15:44   Bakan Varank: "Bugün ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda, ülkemizin en... - Ekonomi
15:44   Bakan Varank: "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok... - Ekonomi
15:43   Dolar 5.95 lira, euro 6.64 lira, sterlin 7.80 lirada - Ekonomi
15:42   Yerli otomobilde ilk araç 2022'de üretilecek - Ekonomi
15:31   Özellikleri açıklanan yerli otomobil, dünyada ilk kez kullanılacak bir teknolojik özelliği de kapsıyor - Ekonomi
15:20   Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu - Ekonomi
15:05   Son dakika: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! İşte ilk kareler - Ekonomi
13:57   Son dakika: Yerli arabadan en net görüntü geldi! Elektrik güç ünitesi görücüye çıktı - Ekonomi
27.12.2019 15:47:27