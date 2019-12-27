Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 188 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.616.525.078
|1,45
|Garanti Bankası
|46.326.000.000
|0,90
|Akbank
|42.952.000.000
|0,83
|Tüpraş
|32.178.867.200
|2,51
|Enka İnşaat
|31.500.000.000
|0,86
|Ereğli Demir Çelik
|31.150.000.000
|1,08
|Turkcell
|30.800.000.000
|1,77
|Bim Mağazalar
|28.465.536.000
|7,03
|İş Bankası (C)
|28.304.811.300
|0,52
|Türk Telekom
|25.725.000.000
|2,86
|Ford Otosan
|24.405.790.500
|5,29
|İskenderun Demir Çelik
|23.026.000.000
|1,52
|ASELSAN
|22.423.800.000
|1,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|Sabancı Holding
|19.383.837.345
|0,61
|Türk Hava Yolları
|19.320.000.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.961.842.102
|1,16
|Arçelik
|13.649.709.741
|1,52
|Tofaş Oto. Fab.
|13.370.000.000
|3,35
|Vakıflar Bankası
|12.825.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)