Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 188 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.692.602.019
|1,46
|Garanti Bankası
|46.452.000.000
|0,90
|Akbank
|42.744.000.000
|0,83
|Tüpraş
|31.903.406.080
|2,48
|Enka İnşaat
|31.400.000.000
|0,85
|Ereğli Demir Çelik
|31.255.000.000
|1,09
|Turkcell
|30.668.000.000
|1,76
|Bim Mağazalar
|28.489.824.000
|7,04
|İş Bankası (C)
|28.214.811.900
|0,52
|Türk Telekom
|25.760.000.000
|2,87
|Ford Otosan
|24.423.336.000
|5,29
|İskenderun Demir Çelik
|22.997.000.000
|1,51
|ASELSAN
|22.423.800.000
|1,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.610.805.133
|0,51
|Sabancı Holding
|19.302.221.187
|0,61
|Türk Hava Yolları
|19.251.000.000
|0,51
|Anadolu Efes
|13.819.736.838
|1,15
|Arçelik
|13.636.195.177
|1,51
|Tofaş Oto. Fab.
|13.410.000.000
|3,36
|Vakıflar Bankası
|12.800.000.000
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)