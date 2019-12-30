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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 205 milyar lira olarak hesaplandı.

30.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:42 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 205 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 51.123.704.688 1,47
Garanti Bankası 47.082.000.000 0,91
Akbank 43.056.000.000 0,84
Enka İnşaat 32.200.000.000 0,87
Tüpraş 31.878.364.160 2,48
Ereğli Demir Çelik 31.640.000.000 1,10
Turkcell 30.646.000.000 1,76
İş Bankası (C) 28.889.807.400 0,53
Bim Mağazalar 28.465.536.000 7,03
Türk Telekom 25.690.000.000 2,86
Ford Otosan 24.686.518.500 5,35
ASELSAN 23.347.200.000 1,96
İskenderun Demir Çelik 23.258.000.000 1,53
Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184 0,52
Türk Hava Yolları 19.747.800.000 0,53
Sabancı Holding 19.628.685.816 0,62
Arçelik 14.055.146.664 1,56
Anadolu Efes 13.867.105.259 1,15
Tofaş Oto. Fab. 13.310.000.000 3,34
Vakıflar Bankası 13.300.000.000 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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