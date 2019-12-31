Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 202 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.377.294.493
|1,48
|Garanti Bankası
|46.536.000.000
|0,90
|Akbank
|42.692.000.000
|0,83
|Enka İnşaat
|32.000.000.000
|0,87
|Tüpraş
|31.853.322.240
|2,48
|Ereğli Demir Çelik
|31.710.000.000
|1,10
|Turkcell
|30.184.000.000
|1,74
|İş Bankası (C)
|29.024.806.500
|0,53
|Bim Mağazalar
|28.562.688.000
|7,06
|Türk Telekom
|25.900.000.000
|2,88
|Ford Otosan
|24.633.882.000
|5,33
|ASELSAN
|23.803.200.000
|1,99
|İskenderun Demir Çelik
|23.171.000.000
|1,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.948.687.184
|0,52
|Türk Hava Yolları
|19.927.200.000
|0,53
|Sabancı Holding
|19.567.473.698
|0,62
|Arçelik
|14.068.661.228
|1,56
|Anadolu Efes
|13.855.263.154
|1,15
|Vakıflar Bankası
|13.725.000.000
|0,45
|Tofaş Oto. Fab.
|13.440.000.000
|3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)