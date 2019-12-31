Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 201 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.529.448.376
|1,48
|Garanti Bankası
|46.788.000.000
|0,91
|Akbank
|42.172.000.000
|0,82
|Enka İnşaat
|32.100.000.000
|0,87
|Tüpraş
|31.753.154.560
|2,47
|Ereğli Demir Çelik
|31.640.000.000
|1,10
|Turkcell
|30.360.000.000
|1,75
|İş Bankası (C)
|28.844.807.700
|0,53
|Bim Mağazalar
|28.331.952.000
|7,00
|Türk Telekom
|25.795.000.000
|2,87
|Ford Otosan
|24.861.973.500
|5,38
|ASELSAN
|23.871.600.000
|2,00
|İskenderun Demir Çelik
|23.229.000.000
|1,53
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.948.687.184
|0,52
|Türk Hava Yolları
|19.954.800.000
|0,53
|Sabancı Holding
|19.465.453.502
|0,61
|Arçelik
|14.082.175.792
|1,56
|Vakıflar Bankası
|13.775.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|13.665.789.470
|1,14
|Tofaş Oto. Fab.
|13.430.000.000
|3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)