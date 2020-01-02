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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 209 milyar lira olarak hesaplandı.

02.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:46 Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 209 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:


Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 51.681.602.259 1,48
Garanti Bankası 47.334.000.000 0,92
Akbank 42.536.000.000 0,83
Enka İnşaat 32.150.000.000 0,87
Tüpraş 32.053.657.600 2,50
Ereğli Demir Çelik 31.955.000.000 1,11
Turkcell 30.954.000.000 1,78
İş Bankası (C) 29.339.804.400 0,54
Bim Mağazalar 28.234.800.000 6,98
Türk Telekom 25.935.000.000 2,89
ASELSAN 24.624.000.000 2,06
Ford Otosan 24.546.154.500 5,32
İskenderun Demir Çelik 23.084.000.000 1,52
Yapı ve Kredi Bank. 21.286.569.236 0,53
Türk Hava Yolları 20.479.200.000 0,55
Sabancı Holding 20.199.998.917 0,64
Arçelik 14.257.865.126 1,58
Vakıflar Bankası 13.875.000.000 0,45
Anadolu Efes 13.653.947.365 1,13
Tofaş Oto. Fab. 13.440.000.000 3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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