Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 209 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|51.681.602.259
|1,48
|Garanti Bankası
|47.334.000.000
|0,92
|Akbank
|42.536.000.000
|0,83
|Enka İnşaat
|32.150.000.000
|0,87
|Tüpraş
|32.053.657.600
|2,50
|Ereğli Demir Çelik
|31.955.000.000
|1,11
|Turkcell
|30.954.000.000
|1,78
|İş Bankası (C)
|29.339.804.400
|0,54
|Bim Mağazalar
|28.234.800.000
|6,98
|Türk Telekom
|25.935.000.000
|2,89
|ASELSAN
|24.624.000.000
|2,06
|Ford Otosan
|24.546.154.500
|5,32
|İskenderun Demir Çelik
|23.084.000.000
|1,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.286.569.236
|0,53
|Türk Hava Yolları
|20.479.200.000
|0,55
|Sabancı Holding
|20.199.998.917
|0,64
|Arçelik
|14.257.865.126
|1,58
|Vakıflar Bankası
|13.875.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|13.653.947.365
|1,13
|Tofaş Oto. Fab.
|13.440.000.000
|3,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)