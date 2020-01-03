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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 173 milyar lira oldu.

03.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:26 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon 173 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 51.580.166.337 1,48
Garanti Bankası 46.074.000.000 0,89
Akbank 41.392.000.000 0,80
Enka İnşaat 31.900.000.000 0,87
Tüpraş 31.678.028.800 2,47
Ereğli Demir Çelik 31.290.000.000 1,09
Turkcell 30.624.000.000 1,76
Bim Mağazalar 28.720.560.000 7,10
İş Bankası (C) 28.439.810.400 0,52
Türk Telekom 25.515.000.000 2,84
Ford Otosan 24.318.063.000 5,27
ASELSAN 24.236.400.000 2,03
İskenderun Demir Çelik 22.475.000.000 1,48
Yapı ve Kredi Bank. 20.610.805.133 0,51
Sabancı Holding 19.893.938.327 0,63
Türk Hava Yolları 19.609.800.000 0,52
Arçelik 14.001.088.408 1,55
Anadolu Efes 13.405.263.154 1,11
Vakıflar Bankası 13.350.000.000 0,44
Tofaş Oto. Fab. 13.330.000.000 3,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Kaynak: AA

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